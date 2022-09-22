В отделении “Единой России” в Нальчике подвели итоги конкурса “Лучший дом! Лучший двор!”

Победители конкурса “Лучший дом! Лучший двор!” собрались в региональном отделении “Единой России”. С июля они соревновались с жильцами многоэтажек из других городов и районов республики, показывали, как можно и нужно заботится о своих домах. Лидеров выбирали в шести номинациях. Звание самого дружного получил дом №97 по улице Балкарской в столице республики.
В каждой номинации определили по три призовых места. Смотр проходил в рамках реализации партийного проекта “Жители многоквартирных домов” народной программы “Единой России”. Из Кабардино-Балкарии за звание лучших боролись около 20 многоэтажек.
Среди лауреатов дома не только Нальчика и Нарткалы, но и станицы Ново-Ивановской. Оценивали участников эксперты и путем народного голосования. Организаторы отмечают, хотели на одной площадке собрать активистов, которые добились значительных результатов в содержании своих многоэтажек.
Победителям вручили дипломы и сертификаты.
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