В образовательном центре «Антарес» стартовал форум «Наука в регионы»

От школьной парты — к большим открытиям: в образовательном центре «Антарес» проводят форум «Наука в регионы», где под руководством ведущих экспертов страны ребята раскрывают свой научный потенциал.
В течение пяти дней школьники республики будут углубленно изучать физику, математику, химию и биологию. Занятия для них проведут ведущие преподаватели Московского физико-технического института. Главная цель проекта – дать равный доступ к качественному образованию детям из любого уголка страны.
Такие курсы помогают ребятам раскрыть свой потенциал и сделать первые шаги к будущей научной карьере. На открытии смены организаторы и наставники подчеркнули: успехи участников – это вклад в развитие кадрового потенциала всей Кабардино-Балкарии.
Чтобы попасть на интенсив, школьники прошли конкурсный отбор. Впереди у ребят – углубленная подготовка к профильным олимпиадам и разбор нестандартных задач, с которыми не сталкиваются на обычных уроках.
В школах Нальчика проект «Наука в регионы» успешно работает еще с прошлого года. Нынешняя смена стала результатом соглашения, которое руководство региона подписало с московским вузом на экономическом форуме в Петербурге.
Летняя смена в «Антаресе» продлится до десятого июля. Итогом пяти дней интенсивной работы для школьников станут первые совместные исследовательские проекты с преподавателями Московского физтеха.
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