В нынешнем эпидсезоне прививками от гриппа планируется охватить не менее 45 процентов от численности населения КБР, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора — 2019.08.22

В прошлом году в республике было вакцинировано более 328-ми тысяч человек. Среди них 120 тысяч детей и 208 тысяч взрослых, что составило 44 процента от общей численности застрахованного населения. Эти меры, по информации профильного ведомства, позволили снизить на территории Кабардино-Балкарии заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Как правило, бесплатную вакцинацию проводят лицам, входящим в группу риска. В их числе дети школьного и дошкольного возраста, работники медицины, коммунальных служб и транспорта… Рассчитывать на иммунизацию могут также люди старше 60-ти лет и беременные женщины. Иные категории лиц смогут сделать прививку от гриппа за свой счет в участковых поликлиниках.