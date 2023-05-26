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В Нижнем Чегеме из-за сильных дождей сошел селевой поток

В Нижнем Чегеме из-за сильных дождей сошел селевой поток

26.05.2023 | 21:54
Произошло это на участке дороги «Второй Чегем-Эльтюбю». Сель частично перекрыл проезжую часть и незначительно размыл откосы полотна. Пострадавших нет. Специалисты оперативно начали расчищать дорогу. Восстановительные работы продолжаются. Движение не перекрыто и проходит в реверсивном режиме… Добавим, что в республике действует штормовое предупреждение. По данным главка МЧС, в ближайшие два дня возможны ливни, грозы, град и шквалистый ветер. На реках – подъем уровня воды, а в горах – сход селей.   https://t.me/vestikbr
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