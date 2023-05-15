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В Нарткале провели чемпионат по картингу

В Нарткале провели чемпионат по картингу

15.05.2023 | 15:46
Обильный дождь и лужи картингистов не пугают: настрой у каждого – на победу. Чемпионат по картингу на Кубок СКФО провели в Нарткале. Турнир посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной и 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. За первые места боролись 14 команд. Возраст картингистов – от пяти лет и старше. Приехали они из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. Эльдар Хакунов из Нарткалы пока еще ходит в детский сад, но на картодроме превращается в настоящего гонщика. Участников было больше 80-ти. Лучших определяли по количеству заездов на трассе: самые маленькие должны были выполнить семь, самые опытные – 12 заездов. В общекомандном первенстве лидерами стали спорсмены из села Пролетарского – туда и отправился Кубок СКФО. Второе место разделили Волгодонск и Новороссийск, на третьем – картингисты Баксана и Беслана.   https://t.me/vestikbr
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