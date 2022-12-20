В Нарткале открыли досуговый центр для людей старшего поколения

Компьютер с выходом в интернет, интерактивная доска, библиотека, шахматы, медицинский уголок… В Нарткале при районном отделении Пенсионного фонда открыли Центр общения для людей старшего поколения. Так с пользой для себя пожилые могут провести время, ожидая решения своего вопроса. Кроме того, посетителям показывают художественные фильмы.
Как правило, пожилые обращаются за разъяснением вопросов, связанных с начислениями и индексацией пенсий, а также других выплат. Получить ответы на них теперь станет проще и удобнее. Пилотный проект Пенсионного фонда России по созданию центров общения старшего поколения в стране запустили всего месяц назад. Кабардино-Балкария стала одним из первых регионов, где программа уже действует.
Центр общения пожилых людей в Нарткале стал первым в республике. В региональном отделении Пенсионного фонда отмечают, в скором времени такие же откроются во всех муниципалитетах республики.
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