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В Нарткале открыли досуговый центр для людей старшего поколения

В Нарткале открыли досуговый центр для людей старшего поколения

20.12.2022 | 16:32
Компьютер с выходом в интернет, интерактивная доска, библиотека, шахматы, медицинский уголок… В Нарткале при районном отделении Пенсионного фонда открыли Центр общения для людей старшего поколения. Так с пользой для себя пожилые могут провести время, ожидая решения своего вопроса. Кроме того, посетителям показывают художественные фильмы. Как правило, пожилые обращаются за разъяснением вопросов, связанных с начислениями и индексацией пенсий, а также других выплат. Получить ответы на них теперь станет проще и удобнее. Пилотный проект Пенсионного фонда России по созданию центров общения старшего поколения в стране запустили всего месяц назад. Кабардино-Балкария стала одним из первых регионов, где программа уже действует. Центр общения пожилых людей в Нарткале стал первым в республике. В региональном отделении Пенсионного фонда отмечают, в скором времени такие же откроются во всех муниципалитетах республики.   https://t.me/vestikbr
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