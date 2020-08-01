В Нарткале обновляют сразу два учебных заведения, где у детей развивают художественный вкус





Ремонт идет по программе модернизации муниципальных школ искусств. Хореография, живопись, отделение раннего развития… Детскую школу искусств «Радуга» во время учебного года посещают 900 ребят. И каждый день – примерно 300 из них. До ремонта крыша протекала, кабинеты слабо освещались. Сложности были с самыми элементарными удобствами. Все эти проблемы намерены устранить. «Вторая жизнь» ждет и детскую музыкальную школу Нарткалы, в которой занимаются 200 учеников. Они играют на различных инструментах, танцуют, поют, декламируют стихи. Подниматься в классы воспитанники и учителя будут по новой лестнице: старая была деревянной и, по отзывам педагогов, очень ненадежной.

В ходе ремонта намерены также улучшить внешний вид территорий рядом с корпусами. Здесь сделают площадки и разобьют клумбы. Все работы собираются завершить к концу сентября.