В Нартане строят новый Дом культуры стоимостью 96 млн. рублей





В Нартане — одном из самых крупных сел Кабардино-Балкарии — активными темпами возводят новый Дом культуры. Строительство ДК вышло на завершающий этап. Уже удалось выполнить 90% работ. Очаг культуры в Нартане создают по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Сметная стоимость объекта – 96 миллионов рублей.

«Внутри сейчас шпаклевку заканчиваем уже, в подвальном помещении штукатурные работы через несколько дней завершаются. На улице положили уже канализацию, водопровод сделали. Фасад остался, должны доделать. Плитку укладываем, уже почти заканчиваем», — обозначил фронт работ представитель подрядной строительной организации Замир Тлехураев.

Поблизости обещают создать клумбы и высадить ели. К благоустройству территории уже приступили. По проекту новый Дом культуры представляет собой современное двухэтажное здание на площади 1 тыс.кв. метров. В нем планируют разместить классы Детской школы искусств, кино- и выставочный залы. Зрительный зал рассчитан на 400 посадочных мест. На цокольном этаже расположатся библиотека, тренажерный зал, помещения для кружков и студий. Предусмотрен сейсмопояс, другие необходимые системы безопасности.

Прежнее здание ДК снесли еще в 2010 году: из-за ветхости оно не подлежало ремонту. Так что новый Дом культуры – насущная необходимость для села, в котором живут 14 тысяч человек.

По словам главы администрации с.Нартан Валерия Кягова, строится ДК в течение 3 лет. По плану его должны быть сдать в эксплуатацию в декабре этого года, но строители работают с опережением и рассчитывают завершить объект в сентябре.