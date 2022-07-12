В Нальчикском зоопарке посетителям представили детеныша кенгуру

Малыш, которому всего шесть месяцев, с интересом вглядывается в окружающий мир – такой огромный и не совсем понятный. Иногда вздрагивает от громкого звука по соседству. Но это не опасно: он под надежной защитой родителей. Детеныш появился на свет полгода назад. За всю историю зверинца в столице Кабардино-Балкарии – это первое потомство у таких животных.
Семейство принадлежит к виду “кенгуру Беннета”. В природе они обитают в Восточной Австралии и на острове Тасмания. Ростом взрослые особи около одного метра. А потомки рождаются совсем маленькими – один грамм весом. После появления на свет кенгуренок находит мамину сумку и поселяется в ней на несколько месяцев, пока не будет готов к самостоятельной жизни. Кенгуру Беннета едят фрукты и овощи и ведут в основном ночной образ жизни. Они очень проворны и способны прыгнуть вниз – на другую ветку – с девятиметровой высоты…
В Нальчикском зоопарке обитают представители фауны многих стран и континентов. В общей сложности – около 150 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Их хорошо кормят. Вольеры чистые и вместительные, позволяющие вдоволь подвигаться. Зверей дозволяют погладить.
Для маленьких посетителей – детская площадка с качелями и аллея, где можно увидеть героев полюбившихся мультфильмов... Зоопарк Нальчика намерен и впредь по-хорошему удивлять приезжих и горожан. Осенью здесь, возможно, появятся новые обитатели.
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