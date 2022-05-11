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В Нальчике завершился Всероссийский турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева

В Нальчике завершился Всероссийский турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева

11.05.2022 | 17:35
Александр Апшев стал чемпионом СССР в середине 60-х в составе тбилисского «Динамо». Он играл и за московское «Динамо», и за нальчикский «Спартак». В кабардино-балкарском клубе считается одним из лучших футболистов за всю его историю. В память об Александре Апшеве, который ушел из жизни в 91-м, вот уже четверть века проводят всероссийский юношеский футбольный турнир. В нынешнем году в нем участвовали команды из Кабардино-Балкарии, а также из Владикавказа, Ставрополя, Махачкалы и Новороссийска – всё это 14-летние спортсмены. В финальной игре сразились «Алания» и «Черноморец». Упорная битва выявила сильнейших. Ими стали юные футболисты из Северной Осетии. «Серебро» досталось дагестанскому филиалу московской Академии «Динамо». На третьем месте – юноши из Кабардино-Балкарии – воспитанники спортшколы им.Александра Апшева. Награды призерам вручили видные представители российского и регионального футбола.
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