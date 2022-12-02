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В Нальчике завершают ремонт сразу в двух библиотеках

В Нальчике завершают ремонт сразу в двух библиотеках

02.12.2022 | 16:42
Валентина Скрябина уже несколько десятилетий живет на ул.Эльбрусской – в том же доме, где располагается и второй детский филиал Централизованной библиотечной системы Нальчика. Учреждение культуры капитально ремонтировали с начала июня. Работы вели по национальному проекту “Культура”. И вот они завершились. Подрядчики обновили стены, потолки и полы детской библиотеки. Заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Залы переоборудовали: сделали отдельные зоны для людей с разной степенью занятости. Новый облик обрел и фасад здания. У главного входа установили пандус для маломобильных людей. К финишу подходит и восстановление Центральной библиотеки на Пушкина. Капитальный ремонт здесь тоже завершили. Сейчас устанавливают мебель и оргтехнику, наносят последние штрихи в читальных залах… Книжный фонд пополнили классической литературой. Официально открыть две нальчикские библиотеки после ремонта планируют уже в декабре.   https://t.me/vestikbr
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