В Нальчике завершают ремонт сразу в двух библиотеках

Валентина Скрябина уже несколько десятилетий живет на ул.Эльбрусской – в том же доме, где располагается и второй детский филиал Централизованной библиотечной системы Нальчика. Учреждение культуры капитально ремонтировали с начала июня. Работы вели по национальному проекту “Культура”. И вот они завершились.
Подрядчики обновили стены, потолки и полы детской библиотеки. Заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Залы переоборудовали: сделали отдельные зоны для людей с разной степенью занятости. Новый облик обрел и фасад здания. У главного входа установили пандус для маломобильных людей.
К финишу подходит и восстановление Центральной библиотеки на Пушкина. Капитальный ремонт здесь тоже завершили. Сейчас устанавливают мебель и оргтехнику, наносят последние штрихи в читальных залах… Книжный фонд пополнили классической литературой.
Официально открыть две нальчикские библиотеки после ремонта планируют уже в декабре.
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