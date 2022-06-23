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В Нальчике впервые прошла практическая конференция для технических специалистов в сфере IT-безопасности

В Нальчике впервые прошла практическая конференция для технических специалистов в сфере IT-безопасности

23.06.2022 | 16:16
“Технофест” проходит в “Точке кипения”. КБГУ принимает форум, организованный одним из крупнейших в России производителей средств защиты информации. Приглашены специалисты в области IT-технологий со всего Юга России. Главная задача – практическая: научить специалистов работать с новыми отечественными технологиями. “ТехноФест” дает возможность наладить прямой контакт с теми, кто эти продукты разработал. Участников форума поприветствовал председатель правительства республики. Алий Мусуков уверен: проведение “ТехноФеста” даст импульс развитию отрасли в Кабардино-Балкарии. Создание в республике IT-кластера одобрило федеральное правительство. В итоге появится больше 400 новых рабочих мест, сообщил министр цифрового развития Ислам Ашхотов. И сегодня одна из основных целей – подготовить специалистов, способных решать самые сложные задачи в сфере защиты информации. С инициаторами проведения конференции в республике планируют сотрудничать и в дальнейшем.
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