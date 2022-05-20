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В Медицинском консультативно-диагностическом центре возобновило работу паллиативное отделение

В Медицинском консультативно-диагностическом центре возобновило работу паллиативное отделение

20.05.2022 | 16:29
Не только облегчить состояние, но и поддержать психологически… В Нальчике в Медицинском консультативно-диагностическом центре вновь заработало паллиативное отделение. Здесь помогают людям, которые столкнулись с заболеваниями, угрожающими жизни. Отделение открыли в начале 19-го года. Когда пришла пандемия коронавируса, в помещениях специализированного стационара стали лечить пациентов с ковидом. Однако не прекращала действовать выездная патронажная служба, которая помогала тяжелобольным на дому. В апреле 2022-го паллиативное отделение вновь вернулось к прежнему режиму работы. Сегодня в стационаре из 20 коек круглосуточного пребывания заняты 19. Помимо того, что в паллиативном отделении помогают облегчить состояние людям с тяжелыми болезнями, здесь же оказывают психологическую поддержку членам их семей и обучают, как ухаживать за родными в домашних условиях.
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