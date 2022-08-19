В Нальчике судприставы провели показательные выступления

Показательные выступления – на стадионе “Спартак”. Организовали их накануне вечером сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Программу подготовили специалисты отделения специального назначения. В качестве зрителей пригласили детей сотрудников управления. Вначале прозвучал гимн. Затем ребятам рассказали об основных задачах, которые выполняют спецназовцы. К их помощи прибегают в самых сложных случаях, когда в ходе взыскания долгов может разгореться серьезный конфликт. Здесь же продемонстрировали приемы рукопашного боя. Показательные выступления судебные приставы решили приурочить к празднованию Дня государственного флага, который в России отметят 22 августа.