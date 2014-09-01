В Нальчике стартовал Всероссийский открытый турнир по художественной гимнастике «Сказки гор»





«Сказки гор» … под таким названием в спортивном комплексе «Нальчик» стартовал Всероссийский открытый турнир по художественной гимнастике. Сегодня участницы выступают в групповых упражнениях – демонстрируют номера с использованием мяча, обруча и ленты, а также без них. Судьи обращают внимание на отточенность движений и артистизм. В этом году турнир «Сказки гор» приобрел статус всероссийских соревнований. Проявить свои таланты в столице Кабардино-Балкарии собрались около 600 участниц из разных регионов нашей страны и республик ближнего зарубежья. Спортсменки совсем юные, самой младшей – шесть лет. Турнир пройдет три дня. Завтра определят лидеров в личном зачете. По итогам соревновании вручАт 20 комплектов наград.