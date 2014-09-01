В Нальчике стартовал проект «Soft Skills Наставник»





В Нальчике стартовал проект «Soft Skills Наставник», который призван развивать навыки студентов. Реализуют его на грант Росмолодежи. Занятия проводят на базе Аграрного университета. Участники – студенты вузов и колледжей республики. С ними занимаются федеральные и региональных эксперты – помогают развивать так называемые «над профессиональные» навыки – умение работать с информацией и в команде, стрессоустойчивость, способность нестандартно мыслить и эффективно организовывать свой учебный или рабочий процесс. Такой же семинар проведут и в Пятигорске. Ожидается, что в проекте примут участие 150 студентов двух регионов. Завершающим этапом станет трехдневная июльская школа в Приэльбрусье.