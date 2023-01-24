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В Нальчике состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории

В Нальчике состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории

24.01.2023 | 16:09
Сегодня в Нальчике состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. Площадкой стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. В испытании участвовали больше 50 человек. Это ученики 9-11 классов со всей республики. Все они прошли внутришкольные и муниципальные этапы олимпиады, где показали впечатляющие результаты. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 10 января и продлится до конца февраля. Проводят его по 22 предметам. Самые популярные – математика, ОБЖ, биология. Ожидается, что в целом знания свои проверят больше 900 учащихся Кабардино-Балкарии. Итоги регионального этапа олимпиады по истории подведут в ближайшие дни. Победители отправятся на всероссийский интеллектуальный турнир. Хорошие результаты принесут школьникам дополнительные баллы при поступлении в вузы.   https://t.me/vestikbr
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