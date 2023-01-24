Сегодня в Нальчике состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. Площадкой стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.
В испытании участвовали больше 50 человек. Это ученики 9-11 классов со всей республики. Все они прошли внутришкольные и муниципальные этапы олимпиады, где показали впечатляющие результаты.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 10 января и продлится до конца февраля. Проводят его по 22 предметам. Самые популярные – математика, ОБЖ, биология. Ожидается, что в целом знания свои проверят больше 900 учащихся Кабардино-Балкарии.
Итоги регионального этапа олимпиады по истории подведут в ближайшие дни. Победители отправятся на всероссийский интеллектуальный турнир. Хорошие результаты принесут школьникам дополнительные баллы при поступлении в вузы.
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