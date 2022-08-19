В Нальчике состоялся первый чемпионат республики по воркауту, другими словами – по уличной гимнастике. Участвовали два десятка юношей – из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополья и Чечни. Турнир провело региональное отделение общественной организации уличной культуры и спорта “Улицы России”. Начинание поддержали в министерствах просвещения и молодежи республики. Площадку для проведения соревнований предоставила 23 школа Нальчика: все происходило прямо во дворе. В арсенале молодых атлетов – упражнения “Солнышко”, “Горизонт”, “Уголок”, стойка на руках и многие другие. По результатам турнира Ибрагим Кундетов замкнул тройку призеров. Второе место занял Ацамаз Цаллагов из Владикавказа. Ну а победа досталась Кантемиру Туниеву из Баксана. Достижения участников отметили кубками, дипломами и специальными призами.