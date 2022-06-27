В Нальчике состоялся 19-й открытый турнир по настольному теннису

Стол, две ракетки и мячик. На них и построено спортивное состязание, которое на сегодня является официальной олимпийской дисциплиной. В этой игре с простой механикой – десятки тактических вариантов. На открытом турнире юные мастера ракетки показывают, что уже освоили некоторые из них. Целью турнира является популяризация спорта в подростковой и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между участниками из разных уголков страны. Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Томска, других городов боролись за награды в командных соревнованиях, парных разрядах и личном зачете. Всего – свыше 200 теннисистов. Спортсмены Кабардино-Балкарии вновь подтвердили стабильность в классе. События в настольном теннисе развиваются стремительно. Эффектная подача и в ответном ударе – мощная контратака... Показали свои навыки и представители школы настольного тенниса Адыгеи. По итогам трехдневных баталий победителями турнира в трех возрастных категориях стали: Кантемир Замбуров, Тимур Гоноков, Анастасия Котова, Владислав Чимбарцев – все – из Кабардино-Балкарии, Ксения Ахаева из Московской области и Эвелина Дубинина с Кубани. В общем итоге наши спортсмены завоевали семь призовых мест.