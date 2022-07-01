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В Нальчике состоялось торжественное закрытие 85-го юбилейного сезона национальных театров КБР

В Нальчике состоялось торжественное закрытие 85-го юбилейного сезона национальных театров КБР

01.07.2022 | 16:47
История сценического искусства республики – на черно-белых снимках. Афиши, кадры, снятые во время репетиций, творческих вечеров, известных спектаклей… К закрытию юбилейного – 85-го – сезона в холе Балкарского драмтеатра развернули фотовыставку. Творческий вечер организовал Союз театральных деятелей. Его председатель Майя Фирова отметила, историю театров нужно рассказывать каждому зрителю, кому не безразлична культурная жизнь республики. Особенно молодежи. В этом году в дни празднования 100-летия Кабардино-Балкарии коллективы драмтеатров республики покажут свои спектакли на сцене “Современника” в Москве. С завершением сезона коллег поздравил министр культуры Мухадин Кумахов. За вклад в развитие культуры старейшим артистам республиканских театров вручили награды Союза театральных деятелей. Вечер завершили песнями и зарисовками из жизни актеров.   https://t.me/vestikbr
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