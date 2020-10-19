В Нальчике состоялся турнир памяти первого президента КБР В.Кокова





В столице Кабардино-Балкарии завершился открытый турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) памяти первого президента КБР Валерия Кокова. Соревнования прошли в возрастных группах 16- 18 лет и старше. Соревнования состоялись уже в восьмой раз, турнир имеет статус „мастерского“. По его итогам победителям присваивается звание мастера спорта. В финале на ринге встретились десять сильнейших пар.

Открытый турнир по смешанным единоборствам начали с минуты молчания. Его посвятили памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Присутствующим рассказали о том, какую роль он сыграл в становлении республики. После приступили к самим соревнованиям.

В спорткомплексе «Нальчик» – около сотни спортсменов. Москва, Волгоград, Ростов, Ставрополье, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария… География участников довольно широкая. Смешанные боевые искусства – это сочетание множества техник, школ и направлений. Здесь допускается использование различных приемов, включая удары руками и ногами, броски и захваты, борьбу в стойке и в партере. Поединки проходили в полный контакт с использованием минимума защитных средств.

В качестве зрителей на турнир пригласили и членов паралимпийской сборной России по стрельбе из лука. Они сейчас находятся на сборах в Кабардино-Балкарии.

По итогам противостояний определили победителей и призеров соревнований в 10 весовых категориях. В их числе и спортсмены из Кабардино-Балкарии. У Арсена Мирзоева – второе место, бронза – у Атмира Хакяшева, Ислама Хуранова и Аслана Шогенова. Участники, занявшие первые места, будут рекомендованы на получение звания мастера спорта по смешанным единоборствам.