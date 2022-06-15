В Нальчике расцвела лаванда

Экзотическое растение появилось в столице Кабардино-Балкарии не так давно, но уже стало настоящим украшением городского ландшафта. Кусты высадили на круговых развязках города. Они расположены в местах, где с улицей Кирова пересекаются Тарчокова, Кулиева и Хмельницкого. Лаванду, кстати, привезли из Крыма. На клумбах ее окружают вечнозеленый можжевельник и спирея. В Нальчике это растение, которому посвящают стихи и песни, в таких количествах высадили впервые. Идея принадлежит мэрии, а реализация – “Горзеленхоз”. Ну а жители старания озеленителей оценили сполна. Специалисты отмечают, что лаванда в столице республики прижилась, и высаживать ее, возможно, станут и в других микрорайонах города.