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В Нальчике провели выездное заседание парламентского комитета по спорту

В Нальчике провели выездное заседание парламентского комитета по спорту

30.03.2023 | 16:11
На встрече с руководителями спортшкол и заслуженными тренерами депутаты парламента в первую очередь говорили о подготовке кадров. Тренер – эталон для ребенка. Потому у него должна быть соответствующая квалификация и статус. Работу по приданию статуса педагога всем тренерам должны завершить до конца этого года, рассказал замминистра просвещения и науки Ачемез Мокаев. В школах существенно улучшили инфраструктуру: за девять лет капитально отремонтировали больше 170 спортзалов. В этом году к нормативам приведут еще 13. Когда вернулись к теме кадрового обеспечения, представители спортшкол предложили работать по совместительству в общеобразовательных учреждениях. Старший тренер по греко-римской борьбе Анзор Карданов говорил о том, что получить высшее образование по профилю «Физическая культура» в республике можно лишь платно. Количество студентов по тем или иным специальностям вузы определяют самостоятельно. Но данные согласовывают с профильными ведомствами. Потому вопрос подготовки будущих учителей физкультуры обещали решить. Заместитель руководителя Минспорта Заур Хежев сообщил: на сегодня в регионе – без малого полсотни профильных школ, 15 из которых готовят олимпийский резерв. В общеобразовательных учреждениях открывают клубы и секции. В целом развивают около 40 видов спорта. Благодаря этому физкультурой массово занимаются все больше детей... Прозвучавшие предложения в парламентском комитете, который организовал дискуссию, обобщат и сформулируют рекомендации.   https://t.me/vestikbr
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