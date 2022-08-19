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В Нальчике провели прием детей с врожденными аномалиями лица

В Нальчике провели прием детей с врожденными аномалиями лица

19.08.2022 | 21:21
Сегодня в республиканском детском многопрофильном центре в Нальчике проводили прием детей с врожденными аномалиями лица. Чтобы устранить такие патологии, требуется дорогостоящее хирургическое вмешательство. На помощь тем, кому это жизненно необходима, но у кого нет таких средств, приходит благотворительный фонд "Операция Улыбка". Ирина Азикова привела сына на прием к известному пластическому хирургу Хасану Баиеву. Сегодня он в рамках всероссийской благотворительной акции “Операция Улыбка” проводит прием детей с врожденными аномалиями лица. Осматривают пациентов в Республиканском детском многопрофильном центре. Имрану Азикову четыре года. Диагноз – расщелина нёба. Чтобы устранить такие патологии, требуется дорогостоящее хирургическое вмешательство. На помощь тем, кому операция жизненно необходима, но у кого нет таких средств, приходит благотворительный фонд “Операция Улыбка”. Его цель – улучшить жизнь детей и подростков, сделав им бесплатную качественную операцию в регионе проживания. Акции для юных пациентов с расщелиной губы и неба с помощью благотворителей и врачей-волонтеров проводят с середины 90-х. На этот раз на прием к Хасану Баиеву записались больше 20-ти человек, но пришло гораздо больше. Врач обещал, что осмотрит каждого обратившегося и только после будет принято окончательное решение. Сами операции проведут во Владикавказе в 20-х числах сентября.
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