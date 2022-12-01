В Нальчике провели фестиваль к Международному дню инвалидов

“Что за прелесть эти сказки” - так назвали фестиваль, который провели в Нальчике в Центре психолого-медико-социального сопровождения.
Представление подготовили в честь Международного дня инвалидов, его отмечают третьего декабря. Ежегодно педагоги и дети, которые обучаются в центре, устраивают такой фестиваль. Его главная цель – помочь воспитанникам, у которых есть определенные особенности в усвоении знаний и в социальной адаптации, проявить свой творческий потенциал.
Работникам Центра психолого-медико-социального сопровождения в создании программы помогали артисты танцевальных ансамблей республики.
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