В Нальчике прошло заседание Российского движения детей и молодежи “Движение первых”

Сегодня стало известно, где будут созданы первичные организации Российского движения детей и молодежи “Движение первых” в Кабардино-Балкарии. Заседание регионального Совета общественной организации провели в одной из библиотек Нальчика.
В нем участвовали руководители Минпросвещения и Минмолодежи республики, представители волонтерских организаций. Напомним, что “Движение первых” создали в России минувшим летом при поддержке президента. Первый съезд состоялся в Москве во второй половине декабря. В нем участвовала и делегация от Кабардино-Балкарии. В столице утвердили название, устав и цели организации.
Около 200 организаций подали заявки на создание первичных организаций “Движения первых”. И сегодня на собрании было решено, что поначалу они откроются в 33-й школе Нальчика, в Ресурсном центре развития волонтерства, Молодежном центре, в клубе дзюдо “Локомотив”, в отделении среднего профобразования Аграрного университета.
Еще одну ячейку создадут при некоммерческой организации, работающей в республике. Информация пока уточняется. Заработать первые шесть подразделений должны до 10-го февраля.
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