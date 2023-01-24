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В Нальчике прошло заседание Российского движения детей и молодежи “Движение первых”

В Нальчике прошло заседание Российского движения детей и молодежи “Движение первых”

24.01.2023 | 22:19
Сегодня стало известно, где будут созданы первичные организации Российского движения детей и молодежи “Движение первых” в Кабардино-Балкарии. Заседание регионального Совета общественной организации провели в одной из библиотек Нальчика. В нем участвовали руководители Минпросвещения и Минмолодежи республики, представители волонтерских организаций. Напомним, что “Движение первых” создали в России минувшим летом при поддержке президента. Первый съезд состоялся в Москве во второй половине декабря. В нем участвовала и делегация от Кабардино-Балкарии. В столице утвердили название, устав и цели организации. Около 200 организаций подали заявки на создание первичных организаций “Движения первых”. И сегодня на собрании было решено, что поначалу они откроются в 33-й школе Нальчика, в Ресурсном центре развития волонтерства, Молодежном центре, в клубе дзюдо “Локомотив”, в отделении среднего профобразования Аграрного университета. Еще одну ячейку создадут при некоммерческой организации, работающей в республике. Информация пока уточняется. Заработать первые шесть подразделений должны до 10-го февраля.   https://t.me/vestikbr  
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