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В Нальчике прошло заседание Правительства КБР

В Нальчике прошло заседание Правительства КБР

09.12.2022 | 16:02
Имущественные отношения, социальная защита, деятельность МЧС и спортивных организаций… Сегодня на заседании правительства республики обсудили два десятка вопросов. Совет по экономической и общественной безопасности предложил внести изменения в госпрограмму по профилактике правонарушений. Скорректирована содержательная сторона документа, а также его ресурсное обеспечение. Кабинет министров утвердил изменения в госпрограмму по развитию республиканского здравоохранения. Они также обусловлены новой финансовой информацией. Руководитель республиканского Минстроя Алим Бербеков предоставил документ об итогах смотра-конкурса по благоустройству и озеленению населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Среди 12-ти победителей распределят пять миллионов рублей. Завершая заседание, председатель правительства Алий Мусуков призвал министров и глав администраций проконтролировать своевременность исполнение всех обязательств 22-го года.   https://t.me/vestikbr
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