В Нальчике прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 33-й школе Нальчика прошло расширенное заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов-психологов общеобразовательных учреждений города, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В нем приняли участие также сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР и Управления МВД России по г.Нальчик и специалисты МКУ «Департамент образования местной администрации г.о. Нальчик». Во время проведения мероприятия обсуждены вопросы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой среде, рассмотрена наркоситуация в г.о. Нальчик. Особое внимание участники совещания уделили эффективности принимаемых мер по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков и проведению профилактической антинаркотической деятельности.