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В Нальчике прошли республиканские соревнования «Школы безопасности»

В Нальчике прошли республиканские соревнования «Школы безопасности»

12.05.2022 | 22:20
Продемонстрировать способности и побороться за первое место… В Нальчике прошли республиканские соревнования «Школа безопасности». В них приняли участие семь команд из Терского и Прохладненского районов, а также из столицы республики. Инициатором выступило региональное управление МЧС. Это часть всероссийского детско-юношеского проекта «Школа безопасности». Ребята должны преодолеть полосу препятствий, принять участие в комбинированных пожарных эстафетах, выполнить силовые упражнения – всего пять конкурсных этапов. Проводят состязания в лагере «Кизиловка». Команда-победитель примет участие в межрегиональных состязаниях «Школа безопасности». Пройдут они в Дагестане в конце июня.
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