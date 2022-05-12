В Нальчике прошли республиканские соревнования «Школы безопасности»

Продемонстрировать способности и побороться за первое место… В Нальчике прошли республиканские соревнования «Школа безопасности». В них приняли участие семь команд из Терского и Прохладненского районов, а также из столицы республики. Инициатором выступило региональное управление МЧС. Это часть всероссийского детско-юношеского проекта «Школа безопасности». Ребята должны преодолеть полосу препятствий, принять участие в комбинированных пожарных эстафетах, выполнить силовые упражнения – всего пять конкурсных этапов. Проводят состязания в лагере «Кизиловка». Команда-победитель примет участие в межрегиональных состязаниях «Школа безопасности». Пройдут они в Дагестане в конце июня.