В Нальчике прошли межрегиональные соревнования по чир спорту

Соревнования начались с выступления самых юных. Тренеры говорят, не все могут полноценно реализовать свой потенциал в каком-то конкретном виде спорта. А чирлидинг гармонично сочетает физическую культуру и искусство. Благодаря пластике и гибкости, использованию элементов акробатики и танца он позволяет добиться высоких результатов. Профильное министерство России признало чир спорт самостоятельной дисциплиной в 2014-м. А поначалу чирлидинг служил, чтобы привлекать зрителей на стадионы, где проходили различные турниры. Постепенно в танцы стали добавлять спортивные упражнения. И все это под музыку: хип-хопа, джаза… На соревнованиях в Нальчике собрались свыше 600 участников. Две трети из них – представительницы из Кабардино-Балкарии. С юными грациями на площадке состязались команды из восьми регионов страны. В чирлидинге выступление в среднем длится полторы минуты. Оценивают всех по единым критериям. На первенстве были представлены направления “джаз” и “фристайл”. Спортсменкам различия в этих программах предельно понятны: “фристайл” – с помпонами, джаз – без них. В Кабардино-Балкарии вот уже два года действует профильная спортивная федерация. Чирлидингом сейчас занимаются более шестисот детей. В прошлом году на первенстве СКФО команда из КБР завоевала серебро. Нынешние соревнования продолжались два дня. В итоге, победу одержали чирлидеры из Краснодарского края, на втором месте – астраханки, на третьем – ставропольчане.