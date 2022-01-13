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В Нальчике прошла республиканская олимпиада по литературе

В Нальчике прошла республиканская олимпиада по литературе

13.01.2022 | 16:05
Около ста учеников 9, 10 и 11 классов со всей Кабардино-Балкарии участвовали в соревновании. Провели его в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Это часть Всероссийской олимпиады школьников. Региональный этап начался в эти дни и продолжится до 25 февраля. Организаторы говорят, что итоги олимпиады по литературе будут известны уже завтра. Победители и призеры получат значительные преференции при поступлении в вузы. Кроме того, они смогут претендовать на премию Главы Кабардино-Балкарии.
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