В Нальчике прошла акция, посвященная памяти абхазских добровольцев





Сегодня в Нальчике прошла акция, посвященная памяти тех, кто добровольно отправился поддержать братский народ Абхазии в вооруженном конфликте с Грузией в 92-93-м годах. Борьба за независимость республики длилась 413 дней и ночей. Во время боевых действий погибли около 3 тысяч абхазов, 5 тысяч получили ранения, более 200 человек числились пропавшими без вести. 30 сентября грузинские войска были полностью вытеснены с территории Апсны. Этот день считается Днем независимости республики. В Нальчике у памятника героям на площади Абхазии повели митинг, почтили память защитников, погибших во время конфликта. К монументу возложили живые цветы.