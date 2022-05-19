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В Нальчике прошел V Молодёжный форум Общероссийского профсоюза работников госучреждений

В Нальчике прошел V Молодёжный форум Общероссийского профсоюза работников госучреждений

19.05.2022 | 17:34
Делегаты со всей России приехали в Нальчик, чтобы обсудить вопросы молодежного профсоюзного строительства. На сегодня треть всех участников этого общественного объединения – люди до 35 лет. На форуме говорили об их будущем – и в качестве активистов, и как граждан России. Северный Кавказ показывает примеры успешного молодежного лидерства. За круглым столом представители профсоюзов обсудили вопросы социальной защиты молодых специалистов, перспективы их профессионального роста. Отмечено, что активисты до 35-ти лет активно действуют в защиту интересов трудящихся в разных уголках России. Девиз форума – «Управляй будущим – вступай в профсоюз!». Вопрос о том, как мотивировать молодых людей к участию в профсоюзном движении, был одним из ключевых в ходе дискуссии.
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