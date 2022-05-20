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В Нальчике прошел республиканский турнир по армейскому рукопашному бою

В Нальчике прошел республиканский турнир по армейскому рукопашному бою

20.05.2022 | 16:35
Недюжинную силу и выносливость демонстрировали участники 16-го турнира по армейскому рукопашному бою, который прошел в Нальчике. Традиционные соревнования на этот раз посвятили 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также 77-летию Великой Победы. Участвовали спортсмены из всех районов Кабардино-Балкарии. Соревнования состояли из двух туров. В первом бойцы демонстрировали технику выполнения приемов боя при самообороне. Во второй тур перешли те, кто до этого выполнил норматив. Главное здесь – четко соблюдать установленные правила, к примеру, не бить по суставам – за это полагается штраф. Абдулкерим Гериев из Бабугента в поединке за выход в полуфинал одержал победу и замечаний при этом не получил. Всего участников турнира – около 200. Выступали они в двух возрастных группах – юниоры и взрослые. Победителей назвали в каждой из 22 весовых категорий.
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