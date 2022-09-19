В Нальчике прошел международный фестиваль лирической песни

Очарование в голосе, в стихах, в музыке… В столице Кабардино-Балкарии состоялся международный благотворительный фестиваль авторской лирической песни.
Тонкие переживания и светлая грусть, жгучий темперамент и эмоциональная экспрессия… В выездном отборочном туре “Очарования” свои силы пробовали 16 авторов. Композиции исполняли не только на русском языке, но и на кабардинском и балкарском.
Главной темой конкурса в этом году стала любовь к Родине. Фестиваль способствует взаимопониманию и сближению жителей страны, вне зависимости от их национальности и места проживания, говорят организаторы.
По результатам отбора жюри определило 10 победителей в различных номинациях. Они будут участвовать в гала-концерте “Очарования” в Москве 23 октября.
https://t.me/vestikbr