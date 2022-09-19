home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел международный фестиваль лирической песни

В Нальчике прошел международный фестиваль лирической песни

19.09.2022 | 23:05
Очарование в голосе, в стихах, в музыке… В столице Кабардино-Балкарии состоялся международный благотворительный фестиваль авторской лирической песни. Тонкие переживания и светлая грусть, жгучий темперамент и эмоциональная экспрессия… В выездном отборочном туре “Очарования” свои силы пробовали 16 авторов. Композиции исполняли не только на русском языке, но и на кабардинском и балкарском. Главной темой конкурса в этом году стала любовь к Родине. Фестиваль способствует взаимопониманию и сближению жителей страны, вне зависимости от их национальности и места проживания, говорят организаторы. По результатам отбора жюри определило 10 победителей в различных номинациях. Они будут участвовать в гала-концерте “Очарования” в Москве 23 октября.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных