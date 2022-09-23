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В Нальчике проходит III этап Детской лиги по самбо

В Нальчике проходит III этап Детской лиги по самбо

23.09.2022 | 17:09
Главная цель турнира – популяризация и пропаганда самбо на Северном Кавказе, развитие детского спорта, укрепление дружеских связей между регионами России, отмечают представители профильной федерации. Несмотря не юный возраст, у ребят, приехавших на соревнования, есть все шансы на успех. А участие в этой Лиге, которая поэтапно проходит по всем регионам СКФО, дает возможность молодым людям выйти на новый уровень мастерства. Накал борьбы на татами запредельный. Броски, удержания, болевые… Поединки зрителям запомнятся еще и искренними детскими эмоциями. В Кабардино-Балкарии достаточно много юных талантливых самбистов, говорят тренеры. Например, Темирлан Бесланеев и Атмир Соблиров победили в первенстве России. А уже в следующем месяце ребята выступят на чемпионате мира. Третий этап Лиги проходит в 15-ти весовых категориях. Представитель команды Кабардино-Балкарии Дамир Губжоков одержал победу в очередном поединке на пути к финалу. Доволен не только своим выступлением, но и знакомством со своими сверстниками. Как отмечают в тренерском штабе, соревнования в том числе помогают спортсменам ближе узнать своих соперников по поединкам, найти новых друзей. Турнир завершится сегодня вечером.   https://t.me/vestikbr
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