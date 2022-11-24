В Нальчике проходит форум для молодых предпринимателей “Бизнес-старт”

Как вовлечь молодых людей в предпринимательство, и как им получить помощь от государства? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня участники форума “Бизнес-старт”.
Дискуссию организовал региональный Центр поддержки предпринимательства при содействии Минэкономразвития Кабардино-Балкарии. Форум призван содействовать молодым людям, которые открыли или планируют открыть собственное дело.
Перед участниками выступили эксперты из разных регионов России, а также успешные представители отрасли из нашей республики. Спикеры рассказывали о деталях построения бизнеса и его продвижения, а также о том, как развить себя как личность.
Здесь же организовали выставку: молодые предприниматели показали образцы продукции, которую производят... Форум “Бизнес-старт” рассчитан на три дня. Завтра состоится встреча представителей разных регионов на тему: “Как повысить эффективность развития бизнеса на Северном Кавказе?”.
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