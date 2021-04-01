В Нальчике проходит акция «10 тысяч шагов к здоровью»





Сегодня в России отмечают День здоровья. В его честь в Кабардино-Балкарии каждый год проводят различные акции, в том числе «10 тысяч шагов к здоровью». По традиции в этой длительной прогулке участвуют и студенты, и госслужащие, и школьники. Путь начинают от главного входа в Атажукинский сад со стороны улицы Лермонтова. Маршрут составляет ровно 10 тысяч шагов. Цифру выбрали неслучайно — по данным Всемирной организации здравоохранения, если человек проходит меньше пяти тысяч шагов в день, его образ жизни считают сидячим – со всеми негативными последствиями для сердца, сосудов и организма в целом. Уровень от семи с половиной тысяч шагов в день называют «отчасти активным». И, наконец, 10 тысяч и выше – это активный образ жизни, то есть наиболее простой способ сохранить здоровье на долгие годы.