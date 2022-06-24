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В Нальчике проходит 79-й чемпионат республики по классическим шахматам

В Нальчике проходит 79-й чемпионат республики по классическим шахматам

24.06.2022 | 16:25
Братья Умар и Тамерлан Емкужевы – в числе желающих попасть в стан гроссмейстеров. Сегодня они – участники 79-го республиканского чемпионата по классическим шахматам. Рядом – маститые игроки и начинающие. Много кандидатов в мастера и перворазрядников. По словам организаторов чемпионата, интерес представителей молодого поколения к этому виду спорта увеличивается с каждым годом. В профильные школы и секции Кабардино-Балкарии записываются все больше и больше ребят. Хорошим подспорьем стало то, что в новых образовательных “Точка роста” при школах есть шахматные кружки. В числе игроков – призер чемпионата мира среди паралимпийцев Чамал Гедгафов, лидер турниров европейского и российского уровней Фатима Шахмурзова, многократный чемпион Кабардино-Балкарии Александр Козак. Соревнования проведут в девять туров, завершающий – 27 июня. Призерам вручат не только традиционные спортивные награды, но и денежные премии.   https://t.me/vestikbr
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