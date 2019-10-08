В Нальчике продолжается Северо-кавказский фестиваль кино и телевидения «Кунаки». — 2019.10.08

В рамках программы – не только показы конкурсных работ, но и встречи с известными спикерами.

Сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете журналисты могли задать свои вопросы заместителю председателя Союза журналистов России Алексею Вишне_вецкому и иностранному гостю – руководителю Союза газетчиков Турции Дэмиру Менде_рЕсу. В своей родной стране он занимается организацией кинофестивалей. Представители «Кунаков» подписали с гостем соглашение о сотрудничестве. Предполагаются обменные показы документальных фильмов. На пресс-конференции отметили, что Северокавказский кинофорум с каждым годом расширяет свои границы. В этом году стал международным. В конкурсной программе участвуют фильмы авторов из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Эстонии и Сербии. Всего 59 авторских работ. Их оценивает авторитетная экспертная комиссия.

Завтра в 19 часов в Государственном концертном зале состоится церемония награждения лауреатов фестиваля «Кунаки».