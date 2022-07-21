В Нальчике приступили к реконструкции терминала аэропорта

В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади аэропорта. Работы ведут по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
Тему реконструкции обсуждали на пресс-конференции, которую руководитель региона дал в конце июня. Было отмечено, что воздушная гавань Нальчика прошлым летом была включена в состав сети региональных аэропортов “Новапорт Холдинг”, и тогда же шла речь о ремонте.
Перед зданием аэропорта уже укладывают новую плитку, обновляют тротуары. После подрядчики расширят парковку и установят современную систему освещения. В порядок приведут и зеленые насаждения. Работы завершат до начала осени. К этому же времени реставрируют фасад здания. Сейчас рассматриваются варианты макета. А к концу года отремонтируют и сам терминал.
Отметим, что в 2021-м пассажиропоток из аэропорта “Нальчик” превысил 300 тысяч человек. При этом существенно увеличилось количество авиарейсов. К примеру, только сегодня по расписанию – с десяток вылетов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ереван.
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