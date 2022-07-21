home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике приступили к реконструкции терминала аэропорта

В Нальчике приступили к реконструкции терминала аэропорта

21.07.2022 | 16:51
В Нальчике приступили к ремонту привокзальной площади аэропорта. Работы ведут по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Тему реконструкции обсуждали на пресс-конференции, которую руководитель региона дал в конце июня. Было отмечено, что воздушная гавань Нальчика прошлым летом была включена в состав сети региональных аэропортов “Новапорт Холдинг”, и тогда же шла речь о ремонте. Перед зданием аэропорта уже укладывают новую плитку, обновляют тротуары. После подрядчики расширят парковку и установят современную систему освещения. В порядок приведут и зеленые насаждения. Работы завершат до начала осени. К этому же времени реставрируют фасад здания. Сейчас рассматриваются варианты макета. А к концу года отремонтируют и сам терминал. Отметим, что в 2021-м пассажиропоток из аэропорта “Нальчик” превысил 300 тысяч человек. При этом существенно увеличилось количество авиарейсов. К примеру, только сегодня по расписанию – с десяток вылетов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ереван.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных