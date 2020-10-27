В Нальчике при пожаре спасли мужчину





В Нальчике минувшей ночью тушили пожар. Пострадал один человек. Как сообщили в республиканском главке МЧС, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 2 часа 40 минут. На месте выяснилось, огонь возник в заброшенной одноэтажной постройке барачного типа по улице Кабардинской. На ликвидацию очага ушло менее двух часов.

«По состоянию на 4 часа 17 минут, пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте происшествия был спасен мужчина 1970-го года рождения. Для тушения привлекались силы и средства пожарно-спасательной части №1», — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров.

Пострадавшего с ожогами конечностей доставили в Республиканскую клиническую больницу. Врачи также диагностировали у него сильную интоксикацию организма. Сейчас состояние мужчины тяжелое, он в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщают в пресс-службе РКБ. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.