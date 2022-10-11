В Нальчике появится спорткомплекс с олимпийским бассейном и спортивным тиром. Завершить строительство должны уже в этом году. Здесь намерены проводить соревнования республиканского уровня по пятиборью, а также уроки физкультуры.
К услугам посетителей – универсальный зал размером 42 на 24 метра. А длина бассейна составит 50 метров. Такого в Нальчике сегодня нет. На верхнем этаже откроют два тренажерных зала, а также пневматический спортивный тир.
Центр пятиборья строят в Нальчике в микрорайоне “Искож”. Помогает в этом программа “Спорт – норма жизни” национального проекта “Демография”. В создание комплекса вложат 270 миллионов рублей.
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