В Нальчике построят приют для бездомных собак





В Нальчике построят приют для бездомных собак. Это распоряжение Главы республики. Подробности журналистам сообщил мэр города Таймураз Ахохов. Приют создадут на выезде из столицы республики по Прохладненскому шоссе. Он будет рассчитан на 500 животных. Место временного содержания собак необходимо, чтобы регулировать их численность, препятствовать распространению болезней и сокращать случаи агрессивного поведения. Проект в администрации города уже подготовили. По словам мэра, приют должен быть своего рода «перевалочным пунктом», а не местом постоянного пребывания собак и построят его уже в этом году.