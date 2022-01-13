В Нальчике после капремонта открылась детская поликлиника

К филиалу первой детской поликлиники Нальчика прикреплены 11 тысяч малышей, а капитального ремонта здесь не было с момента постройки, притом, что заработало отделение еще в 70-х. К реконструкции приступили в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Восстановительные работы завершили в начале января. В ходе капитального ремонта в здании обновили все коммуникации и фасад, поменяли полы и двери, покрасили стены. Потоки посетителей развели так, что больные не пересекаются со здоровыми. Детей с симптомами ОРВИ принимают в так называемом фильтр-кабинете: дежурный врач проводит осмотр, и здесь же берут мазок для ПЦР-теста на ковид. На приеме – не только педиатры, но и специалисты узкого профиля – неврологи, ортопеды… Действует в филиале и медицинская лаборатория.