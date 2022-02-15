В Нальчике отметили День памяти воинов-интернационалистов

Сегодня в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля выбрали не случайно: в этот день в 89-м году территорию Афганистана покинули последние колонны советских войск. Памятную дату отметили на митинге в Нальчике. Наша страна направила в азиатскую республику свои воинские части в декабре 79-го. За девять с лишним лет Советская Армия потеряла почти 15 тысяч человек убитыми. В тех боевых действиях участвовали свыше 1800 жителей Кабардино-Балкарии. 54 погибли, больше 300 умерли уже в мирное время. В память о тех, кто ушел из жизни, и провели митинг. Он состоялся в сквере «Ореховая роща» у монумента воинам-интернационалистам. Здесь собрались представители органов власти и общественности, участники боевых действий в Афганистане. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к монументу.