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В Нальчике отметили День памяти воинов-интернационалистов

В Нальчике отметили День памяти воинов-интернационалистов

15.02.2022 | 22:46
Сегодня в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля выбрали не случайно: в этот день в 89-м году территорию Афганистана покинули последние колонны советских войск. Памятную дату отметили на митинге в Нальчике. Наша страна направила в азиатскую республику свои воинские части в декабре 79-го. За девять   с лишним лет Советская Армия потеряла почти 15 тысяч человек убитыми. В тех боевых действиях участвовали свыше 1800 жителей Кабардино-Балкарии. 54 погибли, больше 300 умерли уже в мирное время. В память о тех, кто ушел из жизни, и провели митинг. Он состоялся в сквере «Ореховая роща» у монумента воинам-интернационалистам. Здесь собрались представители органов власти и общественности, участники боевых действий в Афганистане. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к монументу.
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