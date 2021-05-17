В Нальчике отметили 5-летие освящения собора Марии Магдалины





В Нальчике отметили пятилетие освящения собора равноапостольной Марии Магдалины. Торжества состоялись в День святых жён-мироносиц, который в этом году приходится на 16 мая. Провести божественную литургию по случаю праздника в Кабардино-Балкарию приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Пять лет назад храм в Нальчике, названный в честь святой покровительницы кабардинской княжны Марии Темрюковны – знаковой личности в истории развития отношений между Кавказом и Россией, лично освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сам собор был заложен 1 сентября 2004 года первым президентом Кабардино-Балкарии Валерием Коковым и епископом Ставропольским и Владикавказским Феофаном.