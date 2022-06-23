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В Нальчике отметили 130-летие Всероссийского добровольного пожарного общества

В Нальчике отметили 130-летие Всероссийского добровольного пожарного общества

23.06.2022 | 16:25
Торжественную встречу организовали в региональной противопожарно-спасательной службе. На вечер пригласили представителей одной из самых благородных профессий – огнеборцев. Перед гостями выступил сводный ансамбль республиканского управления МЧС с песней, посвященной юбилейной дате… История организации началась еще до революции – с Императорского российского пожарного общества. Сегодня ее главная задача – сформировать у граждан уважение к правилам обращения с огнем. Собравшимся рассказали об истории развития движения в Кабардино-Балкарии, о его ветеранах. Здесь же наградили наиболее отличившихся участников этой общественной организации.
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