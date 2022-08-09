Креативная зона для начинающих писателей и творческой молодежи… Сегодня в Нальчике открылся литературный фестиваль "Букля".
За воплощение проекта взялся одноименный клуб, при грантовой поддержке Росмолодежи. Идею поддержали в Многофункциональном молодежном центре республики.
Жители и гости столицы познакомились с творчеством молодых писателей и поэтов. Своими мыслями и планами они делились на импровизированной сцене. Рассказывали о себе, но больше о том, что вдохновляет. Сам молодежный форум, считают участники – отличная возможность не только представить свои произведения, но и заявить о себе как о мастере слова.
Организаторы также подготовили кинопоказы, музыкальные номера, культурный квест и площадку с «открытым микрофоном», где могут выступить все желающие. Завершится литературный фестиваль 11-го августа.
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