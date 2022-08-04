В Нальчике открылся двухдневный фестиваль уличного кино

Сегодня в Нальчике открывается двухдневный фестиваль уличного кино, на котором покажут короткометражные фильмы молодых режиссеров.
Это часть всероссийского проекта, уже девятого по счету. В этом году его поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Фестиваль уличного кино – самый масштабный смотр кино под открытым небом.
Этим летом он проходит в тысяче городов нашей страны. Ожидается, что множество зрителей выйдут на улицы, чтобы посмотреть лучшие короткометражки последних лет и проголосовать за них. Кстати, в конкурсной программе – девять работ. Их отобрали из более чем тысячи заявок. Победителю достанется главный приз – полтора миллиона рублей. В Нальчике показы пройдут в Зеленом театре. Будут представлены фильмы из конкурсной и внеконкурсной программ. Начало в 19:30, вход свободный, сообщили в пресс-службе фестиваля.
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