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В Нальчике открылся двухдневный фестиваль уличного кино

В Нальчике открылся двухдневный фестиваль уличного кино

04.08.2022 | 16:35
Сегодня в Нальчике открывается двухдневный фестиваль уличного кино, на котором покажут короткометражные фильмы молодых режиссеров. Это часть всероссийского проекта, уже девятого по счету. В этом году его поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Фестиваль уличного кино – самый масштабный смотр кино под открытым небом. Этим летом он проходит в тысяче городов нашей страны. Ожидается, что множество зрителей выйдут на улицы, чтобы посмотреть лучшие короткометражки последних лет и проголосовать за них. Кстати, в конкурсной программе – девять работ. Их отобрали из более чем тысячи заявок. Победителю достанется главный приз – полтора миллиона рублей. В Нальчике показы пройдут в Зеленом театре. Будут представлены фильмы из конкурсной и внеконкурсной программ. Начало в 19:30, вход свободный, сообщили в пресс-службе фестиваля. https://t.me/vestikbr
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